В Тольятти началось изготовление медицинских масок
В Тольятти принимаются все необходимые меры для обеспечения жителей средствами индивидуальной защиты от инфекций. Так, сразу несколько швейных производств города выразили готовность производить одноразовые и многоразовые медицинские маски для жителей.
– При этом, по поручению главы Тольятти Сергея Анташева, по состоянию на 25 марта для 64 детских садов заготовлено 19079 масок, из них 9299 – медицинских, остальные – марлевые. Работники учреждений также обеспечены в полном объеме средствами защиты, – сообщает администрация Тольятти.
Кроме того, Тольяттинская городская клиническая больница заключила соглашение на пошив масок с швейным предприятием ООО «Юность».
ИСТОЧНИК KP.RU