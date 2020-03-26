В Тольятти началось изготовление медицинских масок

26 Март 2020 2020-03-26T10:45:36+03:00

Несколько швейных производств приступили к работе в этом направлении

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В Тольятти принимаются все необходимые меры для обеспечения жителей средствами индивидуальной защиты от инфекций. Так, сразу несколько швейных производств города выразили готовность производить одноразовые и многоразовые медицинские маски для жителей.

– При этом, по поручению главы Тольятти Сергея Анташева, по состоянию на 25 марта для 64 детских садов заготовлено 19079 масок, из них 9299 – медицинских, остальные – марлевые. Работники учреждений также обеспечены в полном объеме средствами защиты, – сообщает администрация Тольятти.

Кроме того, Тольяттинская городская клиническая больница заключила соглашение на пошив масок с швейным предприятием ООО «Юность».

ИСТОЧНИК KP.RU