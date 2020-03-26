В Самаре пожилым людям рассказали, как защититься от коронавируса
В Самаре пожилым людям рассказали, как передается коронавирус, чего стоит опасаться и как защититься от инфекции.
В Роспотребнадзоре особенно внимание обратили на правила гигиены: ведь инфекция передается от больного человека здоровому при близких контактах. Соответственно, их надо свести к минимуму. В период эпидемиологической активности стоит реже посещать места скопления народа, не выходить самостоятельно в магазины, аптеки, избегать общественного транспорта. Зато нужно часто мыть руки с мылом и никогда не трогать немытыми руками лицо.
- Оплачивайте коммунальные услуги дистанционно, попросите о помощи близких или сотрудников социальных служб. И обязательно вызывайте врача на дом, если почувствовали себя плохо, - отмечают в Роспотребнадзоре.
Именно для пожилых людей коронавирусная инфекция чревата осложнениями, поэтому их и тех, кто находится рядом, просят быть особенно осторожными. Родственников также просят не допускать беспечности: если вы вернулись из-за границы, будьте на карантине, не подвергайте опасности близких людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU