Количество заболевших коронавирусом в Самарской области увеличилось до 12 человек

26 Март 2020 2020-03-26T11:23:09+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до 12 человек. 26 марта 2020 года стало известно еще о двух пациентах, у которых подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Напомним, ранее сообщалось что пациенты с подозрением на коронавирус лежат в Новокуйбышевске и в Тольятти.

- Больные вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, - отметили в Роспотребнадзоре.

Сейчас все больные находятся в инфекционных боксах. Также под наблюдение поместили и тех, кто контактировал с ними в ближайшее врем. Всего на данный момент в России уже больны коронавирусом 840 человек в 56 регионах.

Накануне в Тольятти из больницы выписали 17 человек, у них не нашли коронавируса, хотя они контактировали с заболевшим тольяттинцем. Также известно, что 8 человек находились в состоянии удовлетворительном, в скором времени врачи могут принять решение об их выписке. А еще один мужчина был в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU