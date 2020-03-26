Стали известны наиболее вероятные территории паводка в Самарской области 2020

26 Март 2020 2020-03-26T11:36:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одной из тем стала особенность прохождения половодья на территории региона. По словам начальника Приволжского УГМС Айдара Мингазова, в связи с обильным снегопадом в последние дни марта, высота покрова снега составила 12 см, что выше нормы на 40 %.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище около Тольятти и Саратовском водохранилище возле Самары также несколько выше обычных значений. Кроме того, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности региона Юрий Иванов обозначил территории, где главы должны с особым вниманием проводить мониторинг прохождения паводка.

– Это Волжский, Ставропольский, Пестравский, Похвистневский, Красноярский, Кинельский районы, – подчеркнул Юрий Иванов.

Отмечается также, что очищение ото льда водохранилищ в регионе ожидается в первой-второй декаде апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU