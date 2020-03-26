2020-03-26T11:33:35+03:00
Общество

Поддержку эковолонтерам: самарский депутат предложил привести работу активистов к единому знаменателю

На круглом столе в «Комсомолке» депутат Самарской губернской думы Денис Волков озвучил свои предложения по развитию экологического волонтерского движения в регионе
Анна ФЕДОРОВА
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Депутат Денис Волков (слева) считает, что забота об экологии должна стать трендом Самарской области.Депутат Денис Волков (слева) считает, что забота об экологии должна стать трендом Самарской области.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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В «Комсомолке» состоялся круглый стол, посвященный «Часу Земли». Депутат Самарской губернской думы Денис Волков отметил, что для развития экологического движения среди населения не достает объединяющего звена.

- Я считаю, что нужно серьезнее относиться к экоактивистам – у нас много организаций, которые сажают лес, занимаются раздельным сбором отходов и так далее. Их много, но они разобщены, - считает заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы, генеральный директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков. – Необходимо объединяющее звено для этих людей и организаций, которое смогло бы направлять их энергию, ведь экологические активисты – люди, на которых нам нужно опираться для развития экологического движения в области. Второе направление, которое необходимо усилить – экологический общественный контроль. У нас около 200 экологических инспекторов – людей, которые выявляют нарушения и информируют о них соответствующие инстанции. Необходимо наладить систему их подготовки, чтобы инспекторы умели правильно идентифицировать экологические нарушения и составлять отчеты о них. Без поддержки властей эффективно работать не смогут ни эковолонтеры, ни общественные инспекторы.

Добавим, что сам депутат активно действует: на базе Самарской губернской думы прошло несколько круглых столов с участием активистов, вырабатывается механика оказания поддержки волонтерским и добровольческим движениям.

Также парламентарий призвал жителей Самарской области подключиться к озеленению региона. «Давайте посадим по одному дереву возле дома – это экология, здоровье наших детей и будущих поколений», - отметил Денис Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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