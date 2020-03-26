2020-03-26T11:54:21+03:00
Общество

Противопожарный сезон в Самарской области начался 23 марта

В регионе готовятся противостоять возможным чрезвычайным ситуациям
Владислав КИРСАНОВ
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Особый противопожарный режим введут 15 апреляОсобый противопожарный режим введут 15 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В этом году из-за погодных условий противопожарный сезон открыт в лесном фонде с 23 марта. К работе подготовлено 17 лесопожарных станций общей численностью 332 человека.

– Также есть 65 пожарных авто, 150 единиц другой техники, 133 единицы противопожарного оборудования. Утверждено 212 маршрутов патрулирования. Для обнаружения лесных пожаров внедрена единая система видеомониторинга и обнаружения очагов, – говорится в сообщении правительства региона.

С 15 апреля на территории Самарской области планируется ввести особый противопожарный режим, который запретит разводить костры в лесу, а также проводить работы с открытым огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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