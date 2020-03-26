В Самарской области мужчина хотел подкупить полицейского за 200 тысяч рублей

26 Март 2020 2020-03-26T12:18:24+03:00

Теперь этим делом будет заниматься суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Следственный отдел по Жигулевску завершил расследования дела по статье «покушение на дачу взятки». Подозреваемым в этом преступлении стал местный житель.

– По версии следствия, мужчина в декабре 2019 года предложил полицейскому 200 тысяч рублей. Взамен сотрудник должен был не проводить оперативные мероприятия по месту жительства гражданина. А там у него хранился незаконный алкоголь, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Однако полицейский от денег отказался, а взамен на мужчину завели уголовное дело. Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU