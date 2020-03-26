В Самаре 9 детей ожидают результатов теста на коронавирус

26 Март 2020 2020-03-26T12:57:43+03:00

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области Сергей Китайчик рассказал о состоянии детей, которые вернулись после заграничных путешествий со своими родителями. По его словам, сейчас 9 из них ожидают результатов теста на коронавирус. У них имеются признаки простудных заболеваний и сомнительные анализы. Они находятся в Самарской городской больнице № 5.

– Мы ждем и встречаем людей, вернувшихся из-за границы, в аэропортах. Медицинские работники вместе с санитрано-эпидемиологической службой проводят соответствующий отсев этих больных. У взрослых уполномоченные стационары - 6 городская больница Самары, у детей детская инфекционная больница №5, в Тольятти 5 горбольница, – цитирует Китайчика ГТРК «Самара».

Отмечается, что под наблюдением врачей дети вместе с родителями будут находится в течение 14 дней. На данный момент в Самарской области зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU