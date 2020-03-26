МТС поможет школьникам бесплатно дистанционно подготовиться к единым государственным экзаменам

26 Март 2020 2020-03-26T13:22:48+03:00

Подготовка к ЕГЭ организована на базе онлайн-сервиса Smart University, а с 25 марта для учащихся 5-11 классов открыты бесплатные разговорные клубы для совершенствования английского языка.

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«МТС» поможет учащимся 9-11 классов подготовиться к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения. Компания МТС разработала онлайн-интенсивы, которые с 23 марта до 22 мая будут доступны бесплатно. В составе программы восемь вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Преподаватели курсов - опытные педагоги с многолетним стажем, а программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям Федерального института педагогических измерений. По результатам каждого занятия ученикам предложат домашние задания для закрепления материала. Все вебинары дополнительно будут транслировать на стриминговой платформе WASD.TV, чтобы онлайн-интенсив посетило как можно больше школьников.

Кроме того ученики 5-11 классов до 22 мая смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU