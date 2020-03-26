Заплатили хорошие деньги: жительница Самарской области прописала у себя в доме 35 мигрантов
Полицейские Кинеля установили, что в доме 43-летней местной жительницы незаконно прописаны 35 иностранных граждан. Женщина не собиралась предоставлять жилое помещение на улице Энгельса, но на учет мигрантов поставила.
– Свою вину она полностью признала, а также добавила, что за свои услуги получила деньги в рамезе 262 тысяч рублей. В октябре 2018 года злоумышленница уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Гражданка была неоднократно предупреждена о последствиях нарушения. Правоохранители возбудили в отношении нее уголовное дело. Максимальная санкция по данной статье подразумевает до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU