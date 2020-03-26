В Самаре обнаружили незаконный игровой аппарат в торговом павильоне

26 Март 2020 2020-03-26T13:52:11+03:00

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В Красноярском районе Самары был выявлен факт организации незаконных азартных игр. В торговом павильоне располагается игровой автомат. Посетители продуктового магазина могли принять участие в играх.

– Полицейскими установлен мужчина 1970 года рождения,ранее судимый за незаконный оборот оружия, который занимался проведением азартных игр. Житель поселка Управленческий был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Оперативники изъяли игровой аппарат. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU