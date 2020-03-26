Самарчанка вернулась с коронавирусом из Тайланда и, видимо, заразила знакомого человека

26 Март 2020 2020-03-26T14:44:22+03:00

Точной информации по этому поводу нет, но известно, что второй человек заразился уже в России

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Стало известно, как заболели еще два человека в Самаре, которые прошли положительные тесты на коронавирус. Во-первых заболела коронавирусом женщина, не так давно прилетевшая из Тайланда. Напомним, что в этой стране до последнего активно отдыхали наши туристы. Полностью страна границы закрыла только 26 марта. Еще в начале недели из Самары туда отправился чартер с пассажирами. Сейчас же с отдыха продолжают возвращаться жители города и области, правда рейсы уже выполняются только на возврат туристов.

Второй заболевший человек - из контактного круга лиц, более подробной информации в Роспотребнадзоре не сообщают. Скорее всего, речь идет о человеке из круга общения туристки из Тайланда. До этого в инфекционные боксы в Самаре были помещены турист из Португалии и Франции, а также путешественница из Италии. Также возможно, что речь идет о лицах, с которыми контактировала она.

Всего же в Самарской области на данный момент 12 больных коронавирусом. 17 человек, которые находились на карантине из-за общения с первым заболевшим в Самарской области, уже выписаны в Тольятти.

В регионе продолжают проводить исследование анализов в лаборатории. На подтверждение в федеральный центр направляют результаты, которые дали положительный результат ан местном уровне. 16 таких результатов на сегодняшний день не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU