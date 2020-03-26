Стало известно, как чувствуют себя 12 заболевших коронавирусом жителей Самарской области
Сегодня, 26 марта, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба про предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории области. Руководитель управления Роспотребназдора по региону Светлана Архипова рассказала о количестве тест-исследований и о случаях отказа от госпитализации прибывших из-за рубежа. Также стало известно, как чувствуют себя 12 жителей, у которых подтвердился диагноз коронавирус.
– 11 человек чувствуют себя удовлетворительно, 1 — средней тяжести. Вчера впервые в Самарской области выписали пациентов, у которых не подтвердился COVID-19, таких было 17 человек, – говорится в сообщении.
ГУВД отчиталось о начале совместных с Роспотребнадзором проверок у людей, кому выдано предписание соблюдать режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU