2020-03-26T15:48:13+03:00
Общество

Стало известно, как чувствуют себя 12 заболевших коронавирусом жителей Самарской области

Также в регионе не подтвердился диагноз у 17 человек
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе состоялось заседание оперативного штабаВ регионе состоялось заседание оперативного штабаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 26 марта, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба про предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории области. Руководитель управления Роспотребназдора по региону Светлана Архипова рассказала о количестве тест-исследований и о случаях отказа от госпитализации прибывших из-за рубежа. Также стало известно, как чувствуют себя 12 жителей, у которых подтвердился диагноз коронавирус.

– 11 человек чувствуют себя удовлетворительно, 1 — средней тяжести. Вчера впервые в Самарской области выписали пациентов, у которых не подтвердился COVID-19, таких было 17 человек, – говорится в сообщении.

ГУВД отчиталось о начале совместных с Роспотребнадзором проверок у людей, кому выдано предписание соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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