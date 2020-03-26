2020-03-26T19:22:44+03:00
Общество

Пыталась вернуть ребенка, чтобы не платить полмиллиона? В Самаре суд отказал матери в восстановлении родительских прав

Женщина утверждала, что осознала ошибки и исправилась, но прокуратура заподозрила хитрый умысел
Александра БУДАЕВА
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В феврале суд принял решение отказать матери в восстановлении в родительских правахВ феврале суд принял решение отказать матери в восстановлении в родительских правахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд отказал женщине, которая пыталась вернуть себе ребенка. Родительских прав ее лишили еще в 2016 году, а до этого еще какое-то время она была ограничена в правах. На тот момент женщина не была особенно озабочена воспитанием малыша, не тратила денег на его содержание, а занималась исключительно устройством личной жизни.

И вдруг в конце 2019 года женщина пришла в суд с иском о восстановлении ее в родительских правах. На тот момент она задолжала собственному ребенку уже полмиллиона рублей - это алименты, которые она должна была ему платить, но не платила.

- Выяснилось, что истица по-прежнему ребенка не содержит, алименты не платит, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары. - На тот момент она жила у сестры, где не было выделено отдельного места для ребенка, его одежды и игрушек. Кроме того, официально на работу женщина устроилась незадолго до подачи иска - в ноябре 2019-го.

Прокуратура, а следом и суд, посчитали, что женщина на самом деле не изменила образ жизни, а потому ребенка ей возвращать опасно, поэтому в удовлетворении иска ей отказали. Решение, правда, еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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