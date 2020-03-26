Спецназовец из Самары стал чемпионом России по самбо

26 Март 2020 2020-03-26T19:51:35+03:00

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Чемпионом России по самбо недавно стал сотрудник спецназа из Самары. Андрей Салмин служит в УФСИН России по Самарской области, а в свободное от работы время покоряет спортивные вершины не только по самбо, но и по дзюдо.

За плечами самарца - победы и различные медали (их уже насчитывается около сотни), которые он завоевывал в международных соревнованиях по дзюдо, проходивших в разные годы в Праге (Чехия), Малаге (Испания), Амстердаме (Нидерланды) и Канкуне (Мексика).

Последний из турниров, на сей раз по самбо, собрал в Санкт-Петербурге две сотни спортсменов со всей страны. Андрей Салмин там завоевал золотую медаль, а сборная ФСИН России заняла первое место.

Вся семья самарского спецзназовца занимается спортом: супруга - учитель физкультуры, дочери увлечены спортивной и художественной гимнастикой.

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ИСТОЧНИК KP.RU