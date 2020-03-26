2020-03-26T16:46:35+03:00
Общество

В детском саду Тольятти найдены опасные продукты питания

На хранившиеся крупы не было никаких документов
Владислав КИРСАНОВ
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Всю ненадлежащую продукцию изъяли и уничтожилиВсю ненадлежащую продукцию изъяли и уничтожилиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Инспекторы Россельхознадзора по Самарской области в ходе плановой проверки нашли в детском саду Тольятти нарушения. В частности, для питания детей были закуплены манная, перловая, гороховая, пшенная крупы, а также фасоль. Общая масса продуктов составила 91 кг.

– У товара отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие качество и безопасность. Кроме того, на складе было найдено 17 кг риса с недействительной декларацией о соответствии, – сообщили в надзорном органе.

Все подобные товары были изъяты и утилизированными. Они считаются некачественными и опасными для употребления. На должностных лиц, отвечающих за данное нарушение, составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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