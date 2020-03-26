2020-03-26T17:09:10+03:00
Общество

Вагоны с кислотой съехали с рельсов в Отрадном

Опасное вещество не разлилось
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вагоны сошли с рельсов. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратураВагоны сошли с рельсов. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура
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На станции Новоотрадная с рельсов сошли несколько вагонов - цистерн, в которых была парфюмированная кислота - фосфикатор. Три вагона были прицеплены к тепловозу, который 25 марта около 11 часов выполнял маневровые работы. Это происходило на 15-м вытяжном пути станции. В итоге что-то пошло нет так и с рельсов сошли вагоны с кислотой и полувагон с железным ломом.

- Как показала проверка, предварительной причиной произошедшего явилась раскантовка рельсов, - объяснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Вагоны не опрокинулись, опасные вещества остались внутри цистерн и не разлились. В ЧП никто не пострадал. Вагоны уже подняли. А теперь прокуратуре предстоит разобраться, кто виноват и нужны ли какие-то дополнительные меры к этим работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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