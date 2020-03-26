2020-03-26T18:16:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше, чем в Москве: сколько апппаратов помогут дышать больным коронавирусом

В России увеличивают производство аппаратов искусственной вентиляции легких, Самарская область по обеспеченности ИВЛ - на втором месте по стране
Александра БУДАЕВА
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Аппаратов ИВЛ должно хватить всемАппаратов ИВЛ должно хватить всемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области на 100 тысяч населения приходится 42 аппарата для искусственной вентиляции легких. При этом у нашего региона второй показатель по обеспеченности больниц этими приборами по России.

Впереди только Ханты-Мансийский автономный округ, где на 100 тысяч человек приходится 50 аппаратов ИВЛ. Для сравнения, в Москве их - 40. Прибор жизненно необходим больным коронавирусной инфекцией, потому что она негативно влияет на легкие, вызывая пневмонию.

3 завода по стране выпускают комплектующие и аппараты для искусственной вентиляции легких, сейчас они увеличивают производство. Если раньше Уральский приборостроительный завод выпускал 10 аппаратов ИВЛ в сутки, то теперь готовится производить по сотне в день.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

27,3 аппаратов на 100 тысяч населения - показатель обеспеченности ИВЛ в России, это первое место в мире

18,8 - тот же показатель для США

8,6 - в Украине

8,3 - в Италии - 8,3

ИСТОЧНИК KP.RU

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