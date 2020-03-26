Больше 10 не собираться: ЗАГСы меняют условия работы, свадьбы самарцев висят на волоске
Самарские ЗАГСы меняют режим работы - конечно же, все дело в разгулявшихся вирусах и введении в регионе ограничительных мероприятий.
Молодым людям, которые хотят торжественную церемонию с большим числом родственников и друзей, настоятельно рекомендуют перенести ее на попозже, правда на когда - конкретно сказать пока никто не может. Если же зал забронирован, деньги заплачены и перенести ничего уже нельзя, то придется продумать список гостей, которые смогут увидеть церемонию своими глазами, - больше 10 человек в ЗАГС не пустят.
- Кроме того, отменяются выездные регистрации заключения брака (в Домах культуры), массовые мероприятия, церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке, а также запланированные ранее чествования юбиляров супружеской жизни, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в Управлении ЗАГС Самарской области
Уже 12 человек: актуальная информация о ситуации по коронавирусу в Самарской области на 26 марта
Визитеров в ЗАГСах тоже отныне не приветствуют - все документы просят приносить либо по предварительной записи через сайт, либо в электронном виде через портал Госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»