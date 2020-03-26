Больше 10 не собираться: ЗАГСы меняют условия работы, свадьбы самарцев висят на волоске

26 Март 2020 2020-03-26T21:28:06+03:00

Больше 10 человек на церемонию не пустят

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Самарские ЗАГСы меняют режим работы - конечно же, все дело в разгулявшихся вирусах и введении в регионе ограничительных мероприятий.

Молодым людям, которые хотят торжественную церемонию с большим числом родственников и друзей, настоятельно рекомендуют перенести ее на попозже, правда на когда - конкретно сказать пока никто не может. Если же зал забронирован, деньги заплачены и перенести ничего уже нельзя, то придется продумать список гостей, которые смогут увидеть церемонию своими глазами, - больше 10 человек в ЗАГС не пустят.

- Кроме того, отменяются выездные регистрации заключения брака (в Домах культуры), массовые мероприятия, церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке, а также запланированные ранее чествования юбиляров супружеской жизни, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в Управлении ЗАГС Самарской области

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Визитеров в ЗАГСах тоже отныне не приветствуют - все документы просят приносить либо по предварительной записи через сайт, либо в электронном виде через портал Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU