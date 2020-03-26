В Самаре девушке-сироте прокуроры помогли получить работу на железной дороге

26 Март 2020 2020-03-26T18:14:42+03:00

Ее не принимали на службу, а устроиться в другое место мешал договор о целевом обучении

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В Самаре Куйбышевская транспортная прокуратура помогла девушке-сироте устроиться на работу в Самарскую дистанцию пути. Там самарчанке долго отказывали, ссылаясь на нехватку рабочих мест. Но вот беда: училась девушка по целевому направлению. И из-за этого не могла устроиться ни на какую другую работу.

- Она была связана рамками требований договора и не могла устроиться и на другое место работы, что отрицательно сказывалось на ее материальном положении, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре .

Только когда бывшая студентка обратилась в прокуратуру, нарушения вскрылись. Сейчас предприятие обязали предоставить девушке работу. Это поможет устранить нарушение прав и свобод самарчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU