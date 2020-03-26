2020-03-26T18:14:42+03:00
Общество

В Самаре девушке-сироте прокуроры помогли получить работу на железной дороге

Ее не принимали на службу, а устроиться в другое место мешал договор о целевом обучении
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре девушке помогли получить работуВ Самаре девушке помогли получить работу
Изменить размер текста:

В Самаре Куйбышевская транспортная прокуратура помогла девушке-сироте устроиться на работу в Самарскую дистанцию пути. Там самарчанке долго отказывали, ссылаясь на нехватку рабочих мест. Но вот беда: училась девушка по целевому направлению. И из-за этого не могла устроиться ни на какую другую работу.

- Она была связана рамками требований договора и не могла устроиться и на другое место работы, что отрицательно сказывалось на ее материальном положении, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре .

Только когда бывшая студентка обратилась в прокуратуру, нарушения вскрылись. Сейчас предприятие обязали предоставить девушке работу. Это поможет устранить нарушение прав и свобод самарчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Поезд прибывает на нужную вам платформу, с вас 88 тысяч рублей": начальник железнодорожной станции попался на взятке
Спецназовец из Самары стал чемпионом России по самбо
Пыталась вернуть ребенка, чтобы не платить полмиллиона? В Самаре суд отказал матери в восстановлении родительских прав
6 детей на борту: авиакомпания S7 получила письмо о взрывчатке на борту самолета, который летел из Москвы в Самару
Больше, чем в Москве: сколько апппаратов помогут дышать больным коронавирусом
В Самаре девушке-сироте прокуроры помогли получить работу на железной дороге
Самарская сетевая компания берет под особый контроль надежность энергоснабжения социально значимых объектов
"Что ты так долго режешь колбасу?" Самарец погиб из-за опрометчиво заданного вопроса
Двух жителей Тольятти, которые вернулись из отпуска и отказались от карантина, госпитализировали по решению суда
Вагоны с кислотой съехали с рельсов в Отрадном
В детском саду Тольятти найдены опасные продукты питания
Нерабочая неделя в Тольятти: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Стало известно, как чувствуют себя 12 заболевших коронавирусом жителей Самарской области
Нерабочая неделя в Самаре: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Самарчанка вернулась с коронавирусом из Тайланда и, видимо, заразила знакомого человека
Билайн открывает бизнесу 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга
В Самаре обнаружили незаконный игровой аппарат в торговом павильоне
Заплатили хорошие деньги: жительница Самарской области прописала у себя в доме 35 мигрантов
МТС поможет школьникам бесплатно дистанционно подготовиться к единым государственным экзаменам
Самарские полицейские разоблачили очередную фейковую информацию, связанную с коронавирусом
В Самаре 9 детей ожидают результатов теста на коронавирус
Жителям Самарской области старше 65 лет рекомендуют оставаться дома до 14 апреля
В Самарской области мужчина хотел подкупить полицейского за 200 тысяч рублей
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам