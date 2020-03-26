"Поезд прибывает на нужную вам платформу, с вас 88 тысяч рублей": начальник железнодорожной станции попался на взятке

26 Март 2020 2020-03-26T20:19:01+03:00

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В Сызрани по подозрению в коррупции задержали начальника начальника железнодорожной станции Сызрань-Город. Транспортная полиция подозревает его в получении взятки в размере 88 тысяч рублей. Деньги передавались с апреля по декабрь 2018 года, получается, что в месяц сотрудник железной дороги получал около 10 тысяч рублей.

- Взятку передавали от директора коммерческой организации, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ. - За эти деньги поезда подавали на нужные коммерсантам пути, что нарушало договоры с ОАО "РЖД".

Уголовное дело уже возбудили по статье "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия", по этой статье закон предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей, а также лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Признал ли подозреваемый вину и оставили ли его на свободе на время следствия, силовики не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU