Чтобы вирус не распространился: АО «СамГЭС» приостанавливает работу центров обслуживания потребителей

27 Март 2020 2020-03-27T08:22:02+03:00

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С 28 марта по 5 апреля 2020 года гарантирующий поставщик Самары приостанавливает работу центров обслуживания потребителей. Такая мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с указом президента от 25 марта 2020 года об объявлении в России нерабочих дней.

«Самарагорэнергосбыт» делает все, чтобы предотвратить риск контактов с возможными носителями инфекций. Передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию или обратиться с иными вопросами можно через дистанционные сервисы компании.

Людям старше 60 лет, которые находятся в группе особого риска, АО «СамГЭС» рекомендует попросить близких или соцработников помочь воспользоваться дистанционными сервисами.

Оплатить потребленную в марте электроэнергию можно самостоятельно рассчитав сумму к оплате исходя из показаний прибора учета и тарифа на электроэнергию, а также внести аванс за апрель 2020 года для поддержания надежного электроснабжения Самары на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU