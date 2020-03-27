Огромное количество дыма: в Самарской области изъяли 12 тонн незаконного табака для кальянов
Сотрудники Самарской таможни изъяли крупную партию немаркированного табака для кальянов. Товар находился в грузовике, который ехал из Казахстана. Его остановили в районе села Большая Черниговка. Согласно документам, автомобиль перевозил детали для матрасов.
– Однако, в ходе проведения таможенного контроля, внутри грузового отсека были обнаружены упаковки с жестяными банками. Согласно информации на упаковке, в них находился табак для кальянов производства Турции. Акцизные марки и сопроводительные документы на товар отсутствовали, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Рыночная стоимость изъятого товара составила 30 млн рублей. В настоящее время продолжаются следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU