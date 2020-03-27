Непреодолимая жажда: в Тольятти парень разгромил магазин и украл оттуда алкоголь

27 Март 2020 2020-03-27T09:24:10+03:00

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В Тольятти произошел дерзкий налет на продуктовый магазин. Неизвестный буквально разгромил торговую точку, после чего вынес оттуда алкоголь. Прибывшие на место правоохранители составили фоторобот подозреваемого со слов очевидцев. Его разослали сотрудникам Росгвардии, а также личному составу.

– Оперативники решили проверить 26-летнего местного жителя, который ранее был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он находился у себя дома. Там же был обнаружен похищенный алкоголь, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На безработного парня было заведено уголовное дело. Максимальное наказание по данной части статьи «Грабеж» подразумевает четыре года тюрьмы. Похищенные товары вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU