2020-03-27T09:24:10+03:00
Общество

Непреодолимая жажда: в Тольятти парень разгромил магазин и украл оттуда алкоголь

Подозреваемого удалось задержать в течение нескольких часов
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь парню грозит тюремный срокТеперь парню грозит тюремный срокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти произошел дерзкий налет на продуктовый магазин. Неизвестный буквально разгромил торговую точку, после чего вынес оттуда алкоголь. Прибывшие на место правоохранители составили фоторобот подозреваемого со слов очевидцев. Его разослали сотрудникам Росгвардии, а также личному составу.

– Оперативники решили проверить 26-летнего местного жителя, который ранее был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он находился у себя дома. Там же был обнаружен похищенный алкоголь, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На безработного парня было заведено уголовное дело. Максимальное наказание по данной части статьи «Грабеж» подразумевает четыре года тюрьмы. Похищенные товары вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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