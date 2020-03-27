2020-03-27T09:50:02+03:00
Общество

20 тысяч маленьких пациентов: стало известно, когда в Тольятти откроют новую детскую больницу

Готовность здания составляет 100 %
Егор ТКАЧЕНКО
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Переезд врачей в новое здание намечен на 4-5 апреля ФОТО: Правительство Самарской областиПереезд врачей в новое здание намечен на 4-5 апреля ФОТО: Правительство Самарской области
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Вчера, 26 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом побывал в Тольятти. В частности, глава региона осмотрел новое здание детской поликлиники на 500 посещений. Сейчас вместо двух приспособленных зданий для жителей города построено современное учреждение, где все специалисты сосредоточены в пределах четырех этажей.

– Главное, чтобы соблюдались принципы бережливой поликлиники: должна быть выстроена правильная маршрутизация пациентов. Этого объекта жители района ждут очень давно. Мы не можем подвести горожан: сегодня буквально каждый день на счету, – заявил Дмитрий Азаров.

Отмечается, что готовность здания составляет 100 %. По словам главного врача городской поликлиники № 3 Рауфа Кирасирова, переезд в новый объект запланирован на следующих выходных – 4-5 апреля, а уже в понедельник здание откроет двери для первых пациентов.

В новом корпусе есть все необходимое для комфортного обслуживания людей: современная регистратура с электронной очередью, рентген-кабинет и лаборатория, укомплектованная микроскопами с эффектом 3D, изолированный инфекционный бокс с отдельным входом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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