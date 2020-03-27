В Самаре водитель ЗИЛа наехал на женщину-пешехода

27 Март 2020 2020-03-27T10:36:59+03:00

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 26 марта, в Самаре произошло ДТП. 64-летний водитель ЗИЛ-530, двигаясь по Красноармейской, поворачивал на улице Арцыбушевскую. Там, на регулируемом пешеходном переходе он не пропустил женщину.

– Произошло столкновение. 55-летняя женщина получила травмы головы. На место срочно прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Они напоминают водителей о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также снижать скорость рядом с пешеходными переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU