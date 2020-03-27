Футболист «Крыльев Советов»: «Прилетел из Германии через Лондон и Санкт-Петербург. На карантин не сажали»
Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о реабилитации в Германии, а также о том, что избежал карантина после приезда в Россию. По его словам, он прибыл на родину 14 марта.
– Когда отменили мой рейс из Мюнхена в Санкт-Петербург и пришлось лететь в Питер через Лондон, думал, что, возможно, закроют на две недели. Но получилось иначе. По прилете прошли осмотр, нас проверили тепловизорами, мы заполнили анкеты – и все. Не было никаких указаний по поводу самоизоляции, – цитирует игрока самарцев «Советский Спорт».
Игрок также отметил, что из-за пандемии коронавируса всем нужно объединить усилия в борьбе с инфекцией. В текущем сезоне на счету Канунникова 15 матчей, один гол и две результативные передачи. Он продолжает восстановление после травмы, полученной в конце 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU