2020-03-27T11:24:49+03:00
Общество

В Самаре женщина обманула на квартиру инвалида третьей группы

Следователи пытаются отстоять права жертвы мошенницы
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование произошедшего продолжаетсяРасследование произошедшего продолжаетсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный комитет по Самаре возбудил уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которую подозревают в мошенничестве. По данным следователей, в феврале 2020 года она предложила помощь в продаже квартиры и покупке новой 30-летнему инвалиду третьей группы.

– В результате сделки, пострадавший получил только 10 тысяч рублей, оставшуюся сумму неустановленное лицо оставило у себя под предлогом приобретения для пострадавшего новой квартиры, – сообщили в следственном комитете по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование этого дела продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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