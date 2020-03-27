В Тольятти продолжают подготовку к 50-летию выпуска первой машины ВАЗ с учетом эпидемиологической обстановки
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу реализации программы празднования 50-летнего юбилея выхода первой машины с конвейера АвтоВАЗа. На встрече присутствовали руководители министерств регионального правительства, руководство завода, а также администрация Тольятти.
Решением главы региона, 2020 год в Самарской области объявлен годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. В юбилейный год город получит дополнительные средства из областного бюджета на реализацию инвестиционных, инфраструктурных и социальных программ.
Также Дмитрий Азаров отметил, что каждый пункт плана мероприятий был обсужден с городским сообществом и получил поддержку от жителей Автограда. Отдельно губернатор остановился на эпидемиологической обстановке в регионе, из-за которой праздник могут перенести с 19 апреля на более поздний срок.
– В этом вопросе необходимо принять взвешенное решение. Если к 19 апреля ситуация значительно изменится, а мы все готовимся к худшему, но надеемся на лучшее, то это будет первым масштабным уличным праздником. Мы должны сконцентрировать все силы, – сказал Дмитрий Азаров.
Сейчас в Тольятти продолжается реализация масштабных социально-значимых проектов. Так, введены в эксплуатацию детские сады, несколько готовятся к этому, строятся ФОКи, школа на 1600 мест, ведется уборка города.
ИСТОЧНИК KP.RU