В Тольятти продолжают подготовку к 50-летию выпуска первой машины ВАЗ с учетом эпидемиологической обстановки

27 Март 2020 2020-03-27T12:30:50+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу реализации программы празднования 50-летнего юбилея выхода первой машины с конвейера АвтоВАЗа. На встрече присутствовали руководители министерств регионального правительства, руководство завода, а также администрация Тольятти.

Решением главы региона, 2020 год в Самарской области объявлен годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. В юбилейный год город получит дополнительные средства из областного бюджета на реализацию инвестиционных, инфраструктурных и социальных программ.

Также Дмитрий Азаров отметил, что каждый пункт плана мероприятий был обсужден с городским сообществом и получил поддержку от жителей Автограда. Отдельно губернатор остановился на эпидемиологической обстановке в регионе, из-за которой праздник могут перенести с 19 апреля на более поздний срок.

– В этом вопросе необходимо принять взвешенное решение. Если к 19 апреля ситуация значительно изменится, а мы все готовимся к худшему, но надеемся на лучшее, то это будет первым масштабным уличным праздником. Мы должны сконцентрировать все силы, – сказал Дмитрий Азаров.

Сейчас в Тольятти продолжается реализация масштабных социально-значимых проектов. Так, введены в эксплуатацию детские сады, несколько готовятся к этому, строятся ФОКи, школа на 1600 мест, ведется уборка города.

ИСТОЧНИК KP.RU