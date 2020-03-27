Продал алкоголь несовершеннолетней: в Самарской области владелец магазина хотел «уладить» вопрос с полицейским

27 Март 2020 2020-03-27T12:50:02+03:00

Полицейский не взял деньги и все доложил руководству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На одной из торговых точек Тольятти, расположенной на улице Ленинградской, был выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней девочке. Горячительный напиток 17-летнему подростку продала 54-летняя женщина. Во время работы на месте правоохранителей, в магазин приехал его 27-летний владелец.

– Парень предложил инспектору вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Взамен правоохранитель должен был не составлять протокол. Однако сотрудник отказался, а о предложенном доложил начальству, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь помимо административного материала за продажу алкоголя несовершеннолетней, на владельца магазина заведено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU