2020-03-27T13:34:52+03:00
Новости компаний

СВГК приостанавливает деятельность центров обслуживания клиентов и переходит на особый режим работы

На посту остаются лишь дежурные службы
Кристина АДАЕВА
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С 30 марта по 5 апреля СВГК переходит на особый режим работы как предприятие повышенной социальной значимости. Средневолжская газовая компания в этот период усилит меры по обеспечению безопасной эксплуатации газового хозяйства в зоне своей ответственности.

Основные службы продолжат быть на посту. Так, например, дежурство будут нести сотрудники Единой диспетчерской службы (ЕДС) СВГК и подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу по ключевым направлениям деятельности компании. Для оперативного реагирования в случае необходимости выделена техника и механизмы. Дежурят и службы материального снабжения на случай необходимости неотложного проведения восстановительных работ на объектах газового хозяйства. Аварийные службы по-прежнему работают круглосуточно.

А вот офисы обслуживания клиентов и центры техприсоединения СВГК с 30 марта по 3 апреля закрываются. Компания просит клиентов отложить визиты в подразделения для сверки расчетов, заказа установки счетчика газа или замены газового оборудования до более подходящего времени.

Вопросы и предложения можно направить в компанию через сайт svgk.ru или по электронной почте svgc@svgc.ru.

В аварийных случаях звоните по телефону 04 или 104.

ИСТОЧНИК KP.RU

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