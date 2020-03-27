Парки в Самаре не будут работать с 28 марта по 5 апреля
Парки в Самаре не будут работать с 28 марта по 5 апреля, на нерабочей неделе, которую объявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали в МАУ "Парки Самары".
- С 28 марта самарские парки закрыты для посещения полностью, это касается не только аттракционов. Мы просим посетителей отнестись к этому с пониманием, - отметили в организации.
Из этого правда не понятно, как именно будут закрывать парки, ведь многие из них являются проходными. Но пока очевидно, что в это время там не будут работать фонтаны, киоски и развлечения.
Такое решение приятно в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Меры продиктованы постановлением губернатора о борьбе с коронавирусной инфекцией. Работать не будут аттракционы. Например, не получится прокатиться на колесе обозрения.
ИСТОЧНИК KP.RU