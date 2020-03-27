27 Март 2020 2020-03-27T16:53:10+03:00

Стало известно, как будут работать парки Самары на неделе с 28 марта по 5 апреля

Изменить размер текста: A A

Парки в Самаре не будут работать с 28 марта по 5 апреля, на нерабочей неделе, которую объявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали в МАУ "Парки Самары".

- С 28 марта самарские парки закрыты для посещения полностью, это касается не только аттракционов. Мы просим посетителей отнестись к этому с пониманием, - отметили в организации.

Из этого правда не понятно, как именно будут закрывать парки, ведь многие из них являются проходными. Но пока очевидно, что в это время там не будут работать фонтаны, киоски и развлечения.

Такое решение приятно в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Меры продиктованы постановлением губернатора о борьбе с коронавирусной инфекцией. Работать не будут аттракционы. Например, не получится прокатиться на колесе обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU