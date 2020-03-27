Жители Самары обеспокоили военные, которые учатся воевать с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T20:00:39+03:00

Специальные учения пройдут на семи полигонах Западного и Центрального военных округов, в том числе и в «Рощинском»

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Военные в костюмах химзащиты, обрабатывающие специальном раствором машины, не на шутку напугали жителей Самары. Но все в порядке, просто идут учения. Военные отрабатывают учатся максимально эффективно действовать в случаи локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, практические действия задействованы подразделения ВКС, РВСН, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения. Тренировки идут на семи полигонах Западного и Центрального военных округов: «Кирилловский», «Погоново», «Мулино», «Свердловский», «Рощинский», «Чебаркульский» и «Юргинский».

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- В ходе учений будут на практике отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах, - говорить на сайте министерства, - Инженерные войска выполнят фортификационные работы, медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи, подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия, как на полигонах, так и в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, соединения МТО отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях.

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Проверка готовности войск, в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, проходит с 25 по 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU