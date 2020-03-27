Заставляют работать и рисковать? Минтруда открыл горячую линию для самарцев

27 Март 2020 2020-03-27T20:17:23+03:00

Звонить можно, если вас обижают, не уведомляют о неполной занятости и не организуют нормальных условий труда

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В Самарской области заработала горячая линия министерства труда региона. Жителей просят звонить, если у них возникло недопонимание с работодателем в период различных ограничений из-за угрозы новой коронавирусной инфекции. Звонить можно по телефону 8-800-302-14-99.

- Мы ответим на вопросы о том, как вас должны уведомить о режиме неполной занятости, какое пособие по безработице вы должны получить и как, как должен быть организован труд и какие меры защиты должны быть.

Режим работы горячей линии – с 8.00 часов до 20.00 часов ежедневно, включая выходные дни.

Также своя линия есть у госинспекции труда 8(846) 263-52-17, 263-53-48. Время работы – с 10.00 до 18.00.

Получить консультацию работники, которые столкнулись с несправедливостью, могут и олайн - на сайте онлайнинспекция.рф.

А здесь можно почитать советы юристов для тех, кого заставляют работать на выходной неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU