Стало известно расписание электричек из Самары на неделю с 28 марта по 5 апреля

27 Март 2020 2020-03-27T21:21:39+03:00

Узнали, каким будет расписание электричек из Самары и других городов Самарской области на неделю с 28 марта по 5 апреля

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Введение режима повышенной готовности в Самарской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции повлияло на расписание движения пригородных поездов. Накануне стало известно, как будут ходить электрички с 28 марта по 5 апреля в Самарской области.

Так, с 29 марта по 4 апреля отменяется поезд № 6014/6013 Самара (отпр.19.47) – Жигулевское Море (приб.21.23);

С 30 по 4 апреля не будет ходить поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.18) – Самара (приб.09.56):

А с 30 марта по 3 апреля не будут ходить сразу 16 пригородных поездов:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр.06.28) – Самара (приб.07.32);

№ 6330/6329 Водинская (отпр.08.20) – Самара (приб.09.16);

№ 6342/6341 Царевщина (отпр.14.05) – Самара (приб.15.19);

№ 6314/6313 Самара (отпр.17.29) – Курумоч (приб.18.58);

№ 6521 Кинель (отпр.05.47) – Самара (приб.06.45);

№ 6522 Самара (отпр.16.23) – Кинель (отпр.17.20);

№ 6530 Самара (отпр.21.01) – Новоотрадная (приб.22.47);

№ 6576 Безенчук (отпр.05.32) – Мирная (приб.07.12);

№ 6580 Чапаевск (отпр.06.45) – Мирная (приб.08.03);

№ 6535 Самара (отпр.07.38) – Новокуйбышевская (приб.08.04);

№ 6434 Новокуйбышевская (отпр.08.25) – Самара (приб.08.51);

№ 6004 Сызрань-1 (отпр.08.04) – Самара (приб.10.04);

№ 6574 Безенчук (отпр.08.27) – Мирная (приб.10.06);

№ 6003 Самара (отпр.15.54) – Сызрань-1 (приб.17.50);

№ 6567 Мирная (отпр.15.57) – Безенчук (приб.17.35);

№ 6539 Мирная (отпр.18.00) – Новокуйбышевская (приб.18.52).

Зато с 30 марта по 5 апреля назначается поезда:

№ 6340/6339 Самара (отпр.16.40) – Курумоч (приб.18.04) и № 6553 МИРНАЯ (06.20) – БЕЗЕНЧУК (приб.07.58).

Подробное расписании есть на стенде информации у билетных касс, на официальном сайте или можно уточнить информацию по телефону справочной АО «Самарская ППК» 8-927-745-745-7 (ежедневно с 8.00 до 17.00). Круглосуточно работает телефон Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU