Стало известно расписание электричек из Самары на неделю с 28 марта по 5 апреля
Введение режима повышенной готовности в Самарской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции повлияло на расписание движения пригородных поездов. Накануне стало известно, как будут ходить электрички с 28 марта по 5 апреля в Самарской области.
Так, с 29 марта по 4 апреля отменяется поезд № 6014/6013 Самара (отпр.19.47) – Жигулевское Море (приб.21.23);
С 30 по 4 апреля не будет ходить поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.18) – Самара (приб.09.56):
А с 30 марта по 3 апреля не будут ходить сразу 16 пригородных поездов:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.06.28) – Самара (приб.07.32);
№ 6330/6329 Водинская (отпр.08.20) – Самара (приб.09.16);
№ 6342/6341 Царевщина (отпр.14.05) – Самара (приб.15.19);
№ 6314/6313 Самара (отпр.17.29) – Курумоч (приб.18.58);
№ 6521 Кинель (отпр.05.47) – Самара (приб.06.45);
№ 6522 Самара (отпр.16.23) – Кинель (отпр.17.20);
№ 6530 Самара (отпр.21.01) – Новоотрадная (приб.22.47);
№ 6576 Безенчук (отпр.05.32) – Мирная (приб.07.12);
№ 6580 Чапаевск (отпр.06.45) – Мирная (приб.08.03);
№ 6535 Самара (отпр.07.38) – Новокуйбышевская (приб.08.04);
№ 6434 Новокуйбышевская (отпр.08.25) – Самара (приб.08.51);
№ 6004 Сызрань-1 (отпр.08.04) – Самара (приб.10.04);
№ 6574 Безенчук (отпр.08.27) – Мирная (приб.10.06);
№ 6003 Самара (отпр.15.54) – Сызрань-1 (приб.17.50);
№ 6567 Мирная (отпр.15.57) – Безенчук (приб.17.35);
№ 6539 Мирная (отпр.18.00) – Новокуйбышевская (приб.18.52).
Зато с 30 марта по 5 апреля назначается поезда:
№ 6340/6339 Самара (отпр.16.40) – Курумоч (приб.18.04) и № 6553 МИРНАЯ (06.20) – БЕЗЕНЧУК (приб.07.58).
Подробное расписании есть на стенде информации у билетных касс, на официальном сайте или можно уточнить информацию по телефону справочной АО «Самарская ППК» 8-927-745-745-7 (ежедневно с 8.00 до 17.00). Круглосуточно работает телефон Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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