Жителям Самары расскажут, чем заняться на нерабочей неделе

27 Март 2020 2020-03-27T22:02:38+03:00

Для них приготовят целый список онлайн мероприятий и тренингов, чтобы они поумнели и не сошли с ума

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Жителям Самарской области, которым предстоит провести дома неделю, предложат заняться самообразованием и пообщаться с родными. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба, которое провел Дмитрий Азаров 27 марта.

- Мы подготовим целый перечень онлайн зарядок, бизнес тренингов, обучающих программ. Интересный контент предложит и учреждения культуры. Все важные события будут отражаться на их сайтах, - уточнил глава региона.

Стоит отметить, что в вынужденные выходные будут закрыты все торговые центры (за исключением аптек, продуктовых сетей, зоомагазинов, которые в них находятся). Не будут работать рестораны, парки. Жителям региона рекомендуют вообще не выходить из дома, ведь это не праздники, а мера по борьбе с распространением коронавируса. Без ответственного отношения людей не обойтись.

Более подробно об ограничениях на этой неделе читайте в подборке на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU