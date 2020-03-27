Жителям Самары расскажут, чем заняться на нерабочей неделе
Жителям Самарской области, которым предстоит провести дома неделю, предложат заняться самообразованием и пообщаться с родными. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба, которое провел Дмитрий Азаров 27 марта.
- Мы подготовим целый перечень онлайн зарядок, бизнес тренингов, обучающих программ. Интересный контент предложит и учреждения культуры. Все важные события будут отражаться на их сайтах, - уточнил глава региона.
Стоит отметить, что в вынужденные выходные будут закрыты все торговые центры (за исключением аптек, продуктовых сетей, зоомагазинов, которые в них находятся). Не будут работать рестораны, парки. Жителям региона рекомендуют вообще не выходить из дома, ведь это не праздники, а мера по борьбе с распространением коронавируса. Без ответственного отношения людей не обойтись.
Более подробно об ограничениях на этой неделе читайте в подборке на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU