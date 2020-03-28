Всем нужен ремонт: возле «Леруа Мерлен» в «Космопорте» собралась огромная очередь
Этим утром, 28 марта, в Самаре произошел настоящий человеческий коллапс возле торгового центра «Космопорт». На входе в строительный магазин «Леруа Мерлен» образовалась большая очередь. Все дело в том, что людей запускали в торговую точку партиями, а доступный вход в здание остался один.
– Грядущая неделя объявлена выходной. У людей куча свободного времени. Все собрались делать ремонт, видимо, вот и ломанулись! Никто не боится заболеть, – сообщили «КП-Самара» очевидцы.
Руководство магазина объявило, что с 28 марта по 5 апреля вход в магазин ограничен до 300 человек. При этом самарцев также попросили соблюдать дистанцию друг от друга на 1 метр.
Руководство ограничило доступ более 300 посетителей одновременноФото: Предоставлено очевидцами
ИСТОЧНИК KP.RU