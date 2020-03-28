В перечень непродовольственных товаров первой необходимости в Самарской области вошло 24 пункта

28 Март 2020 2020-03-28T15:05:11+03:00

Магазины с этими товарами будут работать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Правительство Самарской области опубликовало перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Документ подписал глава региона Дмитрий Азаров. В него вошло 24 пункта. Среди них санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло.

– Также среди прочего в списке присутствуют зубная паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральный порошок, детские подгузники, спички и свечи, пеленка для новорожденного, детский шампунь и детский крем от опрелостей – говорится в документе.

Для детей еще предусмотрена бутылочка для кормления и соска-пустышка. В заключении списка числится автомобильный бензин и дизельное топливо, товары для животных, ветеринарные препараты и семена с саженцами. Магазины, торгующие этими товарами, будут работать несмотря на выходную неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU