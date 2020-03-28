69-летний рекорд: в Самарской области снова было аномально тепло

28 Март 2020 2020-03-28T16:26:02+03:00

Конец этой и начало следующей недели обещает быть еще теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Специалисты Приволжского УГМС рассказали о новых температурных рекордах в Самарской области. Так, вчера, 27 марта, было аномально тепло на двух метеостанциях.

– В Клявлино пал рекорд, который держался с 1978 года. Там столбик термометра поднялся до +8,6 градусов. Отклонение от предыдущего значения составило 1,7 градуса. В Черно-Вершинах было +9,7, что она 0,2 градуса больше, чем было 69 лет назад, – говорится в сообщении.

Начало грядущей недели в Самарской области обещает быть теплым. Днем воздух будет прогреваться до +15 градусов. В последний день марта местами пройдет небольшой дождь. Ночью по-прежнему сохранятся отрицательные значения – до -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU