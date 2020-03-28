Киоски с газетами тоже: стало известно, какие торговые объекты будут работать в Самарской области с 28 марта по 5 апреля

28 Март 2020 2020-03-28T17:40:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какие торговые объекты будут работать в период выходной недели с 28 марта по 5 апреля. Так, продолжат функционировать магазины продовольственных, промышленных товаров, сотовой связи площадью до 100 кв.метров. Однако собственники имеют право принять решение о закрытии. Торговые точки с продовольственными товарами и площадью более 100 квадратных метров также продолжат функционировать.

– В перечне указаны также: аптеки и продовльственные секции, отделы в торговых центах, шиномонтажки. Кафе и рестораны будут работать только на доставку или вынос еды без рассадки клиентов. Это касается и кафе на АЗС, автовокзале, жд-вокзале, аэропорту, – говорится в документе.

Автосервисы, мойки, страховые комиссары при ДТП также будут функционировать. Отели и гостиницы перейдут на режим работы для командированных. Кроме всего прочего будут работать киоски с газетами и павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU