Самарские полицейские раскрыли кражу до того, как владелец о ней узнал

28 Март 2020 2020-03-28T19:28:56+03:00

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Во время дежурства в ночное время полицейским поступила информация о подозрительных молодых людях во дворе на улице Ивана Булкина в Самаре. По словам очевидцев, парни ходили по парковке и заглядывали внутрь автомобилей. Прибыв на место, правоохранители обнаружили два человека в одной из машин. По их словам, транспортное средство принадлежало одному из них.

– Однако поведение молодых людей насторожило полицейских. Один из сотрудников заметил, что дверь машины отогнута. Также подозрение вызывал один из злоумышленников, который в руках держал видеорегистратор, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что два парня – 18-ти и 19-ти лет планировали похитить из авто регистратор и аккумулятор. Оперативное вмешательство сотрудников позволило предотвратить кражу. При этом владелец машины от полицейских узнал, что мог потерять свое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU