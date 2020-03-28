Стало известно расписание ограничения движения на трассе М-5 в Тольятти

28 Март 2020 2020-03-28T20:50:19+03:00

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29, 30 и 31-го марта, в Самарской области временно будут ограничивать движение автомобилей по трассе М-5 «Урал». Это будет происходить на 974 км автодороги вблизи кольца на пересечении улиц Железнодорожной и Куйбышева в Тольятти.

– В эти дни движение будет приостанавливаться в период с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Ограничения займут по 15-30 минут. Это связано с работами по строительству временных опор линии электропередач на предстоящей транспортной развязке, – сообщили в «ФКУ «Поволжуправтодор».

Все специальные службы получили и согласовали данные меры. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, а также заранее планировать свой маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU