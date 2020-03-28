Сгорело два дома: в Самаре произошел сильный пожар в частном секторе

28 Март 2020 2020-03-28T21:36:57+03:00

Из дома эвакуировали троих человек ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области

Справиться с огнем удалось за несколько часов

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером, 28 марта, в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП. На улице 1-й Кряжской загорелись два частных дома. На место прибыли подразделения, которые объявили повышенный ранг вызова – Пожар № 2.

– Из дома эвакуировали пятерых человек. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекалось 58 человек и 12 единиц техники. В 21:53 огонь был полностью ликвидирован, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Разбираться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам. Сейчас устанавливаются все детали, а также личности эвакуированных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU