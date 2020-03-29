Вдвоем и без перчаток: Аршавин с новой девушкой устраивают личную жизнь в разгар карантина

29 Март 2020 2020-03-29T08:48:50+03:00

Прохожие обратили внимание, что на футболисте и его избранице нет масок и перчаток Фото: Предоставлено "КП"

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Теплая погода в Москве оказалась сильнее карантинных мер. Несмотря на то, что власти попросили до 5 апреля выходить из дома только по крайней необходимости, солнце многих выманило на улицу, в том числе и известного футболиста Андрея Аршавина.

Как сообщает сайт kp.ru, 38-летний спортсмен был не один, а с новой девушкой. Они неспешно прогуливались по Лужнецкой набережной и, кажется, совсем не думали о карантинном режиме. Прохожие, которые заприметили парочку, не увидели на них никаких атрибутов для защиты от коронавируса: ни масок, ни перчаток.

Зато по всей видимости, футболист, счастлив. Что за девушка растопила сердце Аршавина после двух разводов - не известно. В прошлом году, СМИ предположили что новой избранницей спортсмена является некая Анна, на которую Аршавин был подписан в социальных сетях. Но подробностей о ней так и не удалось узнать.

Теперь прогулка по Лужнецкой набережной доказывает, что в личной жизни у Аршавина все налаживается.

Только вот такие же беспечные парочки не порадовали представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович, которая происнпектирвоала столицу в первый день усиленных карантинных мер. Она отметила, что несмотря на погоду во время пандемии гулять можно строго по одному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU