В Самарской области более 11 тысяч жителей недавно вернулись из-за рубежа

29 Март 2020 2020-03-29T10:53:03+03:00

В Самаре усили контроль за теми, кто вернулся из-за рубежа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третья часть из них находятся на карантине

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В Самарской области проверяют всех кто недавно прибыл из-за рубежа, особенно из стран с неблагополучной ситуацией о коронавирусу. Как выяснилось таких людей в регионе немало.

В настоящее время в Самарской области на карантине находится более трех тысяч человек, вернувшихся из-за рубежа, либо контактировавших с ними. Такие цифры привел председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на недавнем заседании регионального кабмина.

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция 00:00 00:00

Это ли те, кто уже находится на карантине. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, туристов же, вернувшихся недавно домой из-за границы, почти в 4 раза больше.

По информации на сегодняшний день в регионе более 11 тысяч граждан, прибывших из-за рубежа. «Отработка списков должна происходить ежедневно», – подчеркнул губернатор на заседании 27 марта.

К контролю за соблюдения установленных мер профилактики коронавируса на этой неделе подключили полицию. Полицейские патрули буду следить за порядком, а также выявлять граждан, нарушающих режим самоизоляции.

Нарушителям режима грозит реальный штраф или, пр наличии решения суда, принудительное помещение под наблюдение медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU