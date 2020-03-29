2020-03-29T12:23:05+03:00
Общество

Кресты можно не целовать: в Епархии рассказали, как работают церкви из-за коронавируса

Службы в самарских храмах начали вести с послаблениями
Вера ЦЫГАНКОВА
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Пожилые верующие молятся домаПожилые верующие молятся домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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29 марта в самарских храмах как обычно прошли воскресные службы. Не смотря на сложную эпидемическую обстановку в регионе по ОРВИ, гриппу и коронавирусу, храмы и церкви открыты для верующих. Службы в них проводятся с соблюдением всех профилактических мер и даже теперь с некоторыми послаблениями для прихожан.

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Мы следуем указаниям синода, продолжаем свою службу. При этом соблюдаем все меры безопасности. В храмах все тщательно дезинфицируется, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» пресс-секретарь Самарской Епархии, протоиерей Максим Кокарев. - Количество прихожан в самарских храмах в период сложной эпидемической ситуации сократилось почти на четверть. Стало меньше стариков. Я вижу по своему приходу, отсутствуют те люди, которые приходят с 1993 года. На их глазах еще мы росли. Старики слушают наши просьбы и предупреждения и остаются дома. А приходы пока омолодились, много молодых семей.

По словам Максим Кокарева, в период особого режима профилактики распространения коронавируса, службы проводятся не так строго как обычно.

Конечно все поверхности дезинфицируются. Но не обязательно, к примеру целовать крест. Можно обойтись без этого. Сейчас главное заботится о здоровье своих близких и вообще всех людей, - отметил Кокарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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