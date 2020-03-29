2020-03-29T13:08:43+03:00
Общество

Самоизоляция с пользой: самарцам предлагают делать онлайн-зарядку с чемпионами

В регионе запустили дистанционный оздоровительный проект
Вера ЦЫГАНКОВА
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В связи с особыми профилактическими мерами, введенными в Самарской области из-за опасности распространения коронавируса, жителям региона предлагают с пользой провести время дома. В интернете появилось множество досуговых онлайн-проектов, в том числе и спортивной направленности.

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В частности, в Самарской области запустили проект «Зарядка с чемпионом». Каждое утро в соцсетях публикуются видеоуроки с тренировками и упражнениями от известных спортсменов губернии, чемпионов России, Европы и мира, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Так, 29 марта, мастер спорта и Чемпион России по лёгкой атлетике Валерия Андреева поделилась комплексом упражнений на ягодицы.

- В связи с ситуацией в мире многие из нас вынуждены сидеть дома, но это не повод забывать о своем физическом здоровье. Наоборот, это возможность заняться собой и я предлагаю этой возможностью воспользоваться, - обратилась чемпионка к жителям области. - Всем желаю не только физического, но и эмоционального здоровья, оставаться в гармонии с собой. Вместе мы победим эту напасть.

Онлайн-зарядка с чемпионкой России по легкой атлетике Валерией Андреевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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