Самарцам рассказали, какие товары будут относиться к предметам первой необходимости
Власти Самарской области обновили перечень товаров первой необходимости на период угрозы распространения коронавируса в регионе. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCoV» внес губернатор Дмитрий Азаров.
- Теперь в список входит не 24, а 25 пунктов, в их числе:
- детские товары ( в том числе соски обычные и для бутылочек)
- мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
- средства индивидуальной защиты
- медицинские изделия и средства дезинфекции.
- линзы, очки и их составляющие.
- зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты
- кабельная продукция, элетрооборудование, бытовые, электронные, оптические приборы и компьютеры
- семена и саженцы, садово-огородный инвентарь
- строительные и отделочные материалы, сантехника
- автозапчасти, смазочные материалы, шины, покрышки и камеры также вошли в список
- спички, свечи и средства для предупреждения пожаров и пожаротушения, похоронные принадлежности
- газеты и журналы
- упаковки, этикетки, ценники, кассовая лента
Согласно постановлению губернатора в Самарской области будут работать и салоны сотовой связи. Так что самарцы смогут приобрети sim-карты или пополнить баланс и быть всегда на связи со своими родными и близкими. Доехать до них — тоже будет не проблема. Заправочные станции также продолжат работу
ИСТОЧНИК KP.RU