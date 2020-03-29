2020-03-29T13:55:13+03:00
Общество

Самарцам рассказали, какие товары будут относиться к предметам первой необходимости

Список состоит из 25 пунктов
Вера ЦЫГАНКОВА
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В списке важные непродовольственных товаров - мыло и дезинфицирующие средстваВ списке важные непродовольственных товаров - мыло и дезинфицирующие средстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Самарской области обновили перечень товаров первой необходимости на период угрозы распространения коронавируса в регионе. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCoV» внес губернатор Дмитрий Азаров.

- Теперь в список входит не 24, а 25 пунктов, в их числе:

- детские товары ( в том числе соски обычные и для бутылочек)

- мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

- средства индивидуальной защиты

- медицинские изделия и средства дезинфекции.

- линзы, очки и их составляющие.

- зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты

- кабельная продукция, элетрооборудование, бытовые, электронные, оптические приборы и компьютеры

- семена и саженцы, садово-огородный инвентарь

- строительные и отделочные материалы, сантехника

- автозапчасти, смазочные материалы, шины, покрышки и камеры также вошли в список

- спички, свечи и средства для предупреждения пожаров и пожаротушения, похоронные принадлежности

- газеты и журналы

- упаковки, этикетки, ценники, кассовая лента

Согласно постановлению губернатора в Самарской области будут работать и салоны сотовой связи. Так что самарцы смогут приобрети sim-карты или пополнить баланс и быть всегда на связи со своими родными и близкими. Доехать до них — тоже будет не проблема. Заправочные станции также продолжат работу

ИСТОЧНИК KP.RU

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