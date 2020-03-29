Снова фейк: у хирурга из Тольятти не подтвердили коронавирус
В социальных сетях снова стала появляться информация о якобы подтвержденных случаях коронавируса в Самарской области. На этот раз она коснулась сосудистого хирурга из Тольятти Валерия Рудуша, который недавно вернулся из Италии и не ушел на карантин.
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Информация оказалась ложной. Об этом «КП-Самара» сообщили в мэрии Автограда.
По данным регионального оперативного штаба, врач действительно приехал из Италии и с первого дня самостоятельно изолировался в условиях карантина на дому. Первоначальное тестирование на новую коронавирусную инфекцию дало сомнительный результат. Люди, прибывшие из-за рубежа, с сомнительным тестом на COVID-19, подлежат госпитализации. В настоящее время он находится под наблюдением медицинских работников в специализированной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщили в администрации Тольятти. - По данным на 29 марта лабораторно диагноз новой коронавирусной инфекции не подтверждён.
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ИСТОЧНИК KP.RU