2020-03-29T15:07:05+03:00
Общество

Снова фейк: у хирурга из Тольятти не подтвердили коронавирус

Врач действительно недавно вернулся из Италии, но сразу ушел на карантин и сдал тест на опасную инфекцию
Вера ЦЫГАНКОВА
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После приезда из Италии врач сразу ушел на карантинПосле приезда из Италии врач сразу ушел на карантинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В социальных сетях снова стала появляться информация о якобы подтвержденных случаях коронавируса в Самарской области. На этот раз она коснулась сосудистого хирурга из Тольятти Валерия Рудуша, который недавно вернулся из Италии и не ушел на карантин.

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Информация оказалась ложной. Об этом «КП-Самара» сообщили в мэрии Автограда.

По данным регионального оперативного штаба, врач действительно приехал из Италии и с первого дня самостоятельно изолировался в условиях карантина на дому. Первоначальное тестирование на новую коронавирусную инфекцию дало сомнительный результат. Люди, прибывшие из-за рубежа, с сомнительным тестом на COVID-19, подлежат госпитализации. В настоящее время он находится под наблюдением медицинских работников в специализированной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщили в администрации Тольятти. - По данным на 29 марта лабораторно диагноз новой коронавирусной инфекции не подтверждён.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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