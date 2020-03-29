"Всех взяли на карандаш": в Самару прилетели два самолета с туристами из Тайланда
Жители Самарской области продолжают возвращаться из заграничных поездок. Так, в воскресенье, 29 марта, в международном аэропорту Курумоч прилетели два самолёта с пассажирами из Таиланда.
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Как сообщили в оперативном штабе по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, все прилетевшие этими рейсами прошли усиленный санитарно-карантинный контроль, а именно двухэтапную бесконтактную термометрию. Сначала пассажирам измеряют температуру тела в самолете, затем в зале прилета.
Затем все пассажиры получают памятки с телефонами горячих линиц по коронавирусу и постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области о необходимости находиться в режиме изоляции 14 дней с момента прибытия в Россию.
Кроме того, все пассажиры заполняют анкеты с личными данными, чтобы их состояние и соблюдение режима изоляции контролировали специалисты.
Анализ на коронавирусную инфекцию в аэропорту не проводят. Необходимость в нем определяется врачом по месту жительства пациента если есть симптомы ОРВИ.
По данным Роспотребнадзора, ни одного пассажира с повышенной температурой, среди прилетевших 29 марта из Таиланда, не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU