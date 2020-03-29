"Всех взяли на карандаш": в Самару прилетели два самолета с туристами из Тайланда

29 Март 2020 2020-03-29T17:51:47+03:00

Власти обещают следить за ними, чтобы не пропустить ни одного возможного носителя коронавируса

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Жители Самарской области продолжают возвращаться из заграничных поездок. Так, в воскресенье, 29 марта, в международном аэропорту Курумоч прилетели два самолёта с пассажирами из Таиланда.

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция 00:00 00:00

Как сообщили в оперативном штабе по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, все прилетевшие этими рейсами прошли усиленный санитарно-карантинный контроль, а именно двухэтапную бесконтактную термометрию. Сначала пассажирам измеряют температуру тела в самолете, затем в зале прилета.

Затем все пассажиры получают памятки с телефонами горячих линиц по коронавирусу и постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области о необходимости находиться в режиме изоляции 14 дней с момента прибытия в Россию.

Кроме того, все пассажиры заполняют анкеты с личными данными, чтобы их состояние и соблюдение режима изоляции контролировали специалисты.

Анализ на коронавирусную инфекцию в аэропорту не проводят. Необходимость в нем определяется врачом по месту жительства пациента если есть симптомы ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, ни одного пассажира с повышенной температурой, среди прилетевших 29 марта из Таиланда, не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU